Beyin ve omurga sağlığı (Adım Adım Sağlık 22 Aralık 2019)
İnsan vücudu kusursuz işleyen bir orkestra gibidir ve bu orkestranın şefi de sizsiniz... Adım Adım Sağlık, her Pazar 16.15'te NTV'de. Sağlığınızı doğru yönetmenin yollarını her hafta Zehra Küçük ve Dermatoloji Uzmanı Dr. Yusuf Topal, konunun uzmanlarıyla konuşacak. Beyin anevrizmalarının belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Omurga sağlığını korumak için nelere dikkat etmeli? Nöroradyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özenç Minareci ve Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. M. Nurullah Ermiş merak edilen soruları yanıtlayacak. Adım Adım Sağlık, 22 Aralık Pazar 16.15'te NTV'de.
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