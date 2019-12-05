Bir entelektüelin portresi: Attila İlhan (Hayat Bir Sanat 7 Aralık 2019)
Edebiyat tutkunu bir entelektüel ve Türk edebiyatının usta kalemi; Mehmet Barlas ve Selim İleri yeni sohbet programı “Hayat Bir Sanat” için bir araya geliyorlar. Edebiyat dünyasının büyülü kapısını aralıyorlar. “Hayat Bir Sanat”ın yeni bölümünde sohbetin ana kahramanı Türk edebiyat ve düşünce dünyasının önemli bir ismi, Attila İlhan. Şair, romancı, gazeteci, senarist, eleştirmen ve fikir adamı kimlikleriyle Attila İlhan ilham veren edebi bir kişilik. Mehmet Barlas ve Selim İleri, Attila İlhan’ın hayat hikayesinden eserlerine uzanan derin sohbetlerini, sözleri yine ona ait olan ve Ahmet Kaya’nın seslendirdiği bir eserle, “Lili Marlen Türküsü” ile sonlandırıyorlar. Mehmet Barlas ve Selim İleri ile Türk edebiyatından dünya edebiyatına uzanan sanat dolu yolculuğun yeni adresi “Hayat Bir Sanat” her Cumartesi 12.15’te, tekrarıyla her Pazar 01.15’te NTV’de.
NTV 05.12.2019 - 11:38| Son Güncelleme : 07.12.2019 - 12:47
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