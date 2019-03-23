"Bisikletle Fırtına Peşinde" (Macerasever 23 Mart 2019)
"Macerasever" ile Orkun Olgar, adrenalinin en yüksek seviyede olduğu sporlar eşliğinde Türkiye'nin keşfedilmemiş güzelliklerini ekrana getiriyor. Macerasever, 23 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de. "Bisikletle Fırtına Peşinde" isimli ikinci bölümde Orkun Olgar, zorlu bir parkurda bisikletiyle karlar altındaki Kartepe'de olacak. Yaklaşık eksi 15 derecede, fırtına, kar ve sis altında bisikletiyle dağa çıkan Olgar, tamamen karla kaplı bir zeminde düşe kalka, kara saplana yuvarlana ilerleyecek. Gece ormanlık alanda kamp yapan ekip, sabah olduğunda ise zorlu ve macera dolu dönüş yoluna geçecek. "Macerasever", ikinci bölümüyle 23 Mart Cumartesi 09.15'te NTV'de.
NTV 23.03.2019 - 12:15| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 17:18
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