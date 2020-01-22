"BİST100 endeksi Dolar bazında hala ucuz" (Geri Sayım 22 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'ın konuğu Integral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu'ydu. Turşucu, yeni rekorlar kıran BİST100 endeksinin dolar bazında hala ucuz olduğunu belirterek teknik olarak 160 bin puana kadar potansiyeli olduğunu söyledi.

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