"Biz Böyleyiz" filmi ekibi NTV'de... (Gece Gündüz 7 Ocak 2020)
Caner Özyurtlu'nun yeni projesi "Biz Böyleyiz" kalabalık ve ünlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Başrollerini Berrak Tüzünataç, Engin Öztürk, Şebnem Bozoklu, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Boran Kuzum ve Hümeyra'nın paylaştığı film 10 Ocak'ta vizyona girecek. Filmin oyuncuları tam kadro 7 Ocak Salı 17.30'da filmin galasından saatler önce Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.
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