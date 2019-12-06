"Borsa'da ani düşüş beklemiyorum" (Geri Sayım 5 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi İsmet Demirkol'du. Demirkol Borsa'da ani düşüşler beklemediğini belirterek, "110 bin seviyelerinin çok rahat görülebilebileceğini düşünüyorum" dedi.
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