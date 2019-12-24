"Borsada bir miktar düzeltme görülebilir" (Geri Sayım 24 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dı. Hem borsa hem döviz tarafında yılın son günlerinde çok büyük bir hareketlilik beklemediğini söyleyen Doğan, "Yeni yılın ilk günlerinde borsada bir miktar düzeltme görülebilir" tahmininde bulundu.
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