"Borsada ciddi yükseliş potansiyeli var" (Geri Sayım 15 Ocak 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dı. Borsadaki yükselişi ilk olarak BIST100 endeksi dışındaki şirketlerin başlattığını belirten Doğan, "2020 yılında borsanın ciddi yükseliş potansiyeli var" diye konuştu.
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