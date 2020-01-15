"Borsada ciddi yükseliş potansiyeli var" (Geri Sayım 15 Ocak 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan'dı. Borsadaki yükselişi ilk olarak BIST100 endeksi dışındaki şirketlerin başlattığını belirten Doğan, "2020 yılında borsanın ciddi yükseliş potansiyeli var" diye konuştu.

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