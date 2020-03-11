"Borsada sert düşüş beklemiyorum" (Geri Sayım 11 Mart 2020)
Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Finansal Danışman Recep Atakan'dı. Virüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının piyasalara olası etkisini değerlendiren Atakan, "İlerleyen dönemde borsada kontrollü bir düşüş olacağını düşünüyorum. Önlemlere de bağlı olarak sert bir düşüş beklemiyorum" dedi.
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NTV 11.03.2020 - 10:00| Son Güncelleme : 11.03.2020 - 12:40
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