"Borsada yükseliş sürer" (Geri Sayım 17 Aralık 2019)
Bu sabah Geri Sayım'da Melda Yücel Kocaalp'in konuğu Türk Elektronik Para Ekonomisti Semra Demircioğlu'ydu. Borsada yükselişlerin sürmesini beklediğini dile getiren Demircioğlu, "Yurtiçi tasarruf sahiplerinin borsaya yönelmesiyle yukarı yönlü hareketler yaşanacağını düşünüyorum" dedi.
NTV 17.12.2019 - 10:42| Son Güncelleme : 17.12.2019 - 11:25
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