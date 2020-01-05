Bursa'dan Berlin'e... (Avrupa'dan Anadolu'ya 5 Ocak 2020)
Avrupa’dan Anadolu’ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye’nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa’dan Anadolu’ya her Pazar 09.15’te NTV’de. Ömer Vatanartıran’ın sunduğu programın yeni bölümünde; Bursa ve Almanya’nın Berlin şehri var. Bursa’daki yolculuğuna Irgandı Köprüsü’nden başlayan Ömer Vatanartıran, ardından Avrupa Birliği Bilgi Merkezi’nin etkinliklerini öğreniyor. İpekçilikten longozlara, İskender kebabından Zeki Müren şarkılarına A’dan Z’ye Bursa’nın olmazsa olmazlarını deneyimleyerek AB destekli BUTEKOM projesini görmeyi de ihmal etmiyor. Rotasını Almanya’nın başkenti Berlin’e çeviren Vatanartıran, Bursa’dan gelen Erasmus+ öğrencisiyle buluşup Avrupa’da staj yapma yollarını öğreniyor. Avrupa’dan Anadolu’ya, 5 Ocak Pazar 09.15’te NTV’de.
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