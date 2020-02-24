"Büyüme yüzde 5 oranında gelir" (Geri Sayım 24 Şubat 2020)

Bu sabah Geri Sayım'da Berfu Güven'in konuğu Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ata Özkaya'ydı. Sanayi sektöründe toparlanma olduğunu söyleyen Ata Özkaya, cuma günü açıklanacak büyüme rakamlarına ilişkin, "Yüzde 5'e yakın büyüme bekliyorum" diye konuştu.

NTV 24.02.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 24.02.2020 - 12:07

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