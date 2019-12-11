Çalışanlarına 50 bin dolar dağıtan patron (Dünyanın Haberi 11 Aralık 2019)
Dünyanın Haberi” dünyadan haberdar olmak İçin benzersiz bir program. Bu bölümde İngiltere seçimleri öncesinde ülkedeki siyasi atmosfer, anket sonuçları ve tahminler ele alınıyor. İlk elektrikli ticari uçak ve çalışanlarına 50 bin dolar ikramiye dağıtan işverenin öyküsü de bu bölümde yer alıyor. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu program hafta içi her gün saat 16:30’da NTV izleyicisi ile buluşuyor.
NTV 11.12.2019 - 17:05| Son Güncelleme : 11.12.2019 - 17:27
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