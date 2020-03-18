Çanakkale Zaferi'ni anlatan filmler (Gece Gündüz 18 Mart 2020)

Çanakkale Zaferi'ni anlatan filmler, İtalya'da virüs yüzünden sokağa çıkamayan halkın evden müzik yapması, evde vakit geçirenlere öneriler, Corona'nın sinemaya etkisi, online erişime açılan Hollywood yapımları ve Kore dizisindeki virüs kehaneti ile ilgili haberler gece Gündüz'de.

NTV 18.03.2020 - 22:00 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 22:39

DİĞER VİDEOLAR

ÖNERİLENLER