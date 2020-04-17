Candan Erçetin evinden bildiriyor (Gece Gündüz 16 Nisan 2020)

Ünlü sanatçı Candan Erçetin Lüleburgaz'daki evinden canlı yayınla NTV'de. Erçetin, karantina günlerindeki müzik çalışmalarını ve sanatçı dostlarıyla evde kaydettiği online konseri anlattı. Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz 17.30'da NTV'de...

NTV 17.04.2020 - 10:07 | Son Güncelleme : 17.04.2020 - 10:23

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