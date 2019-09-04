Çarşı-Pazar Ekonomi 3 Eylül 2019

Ekonomi stüdyodan çıktı, sokağa indi. Ekmekten altına, futboldan turizme; halkın ekonomisi Berfu Güven’in sunumuyla NTV’de ekrana geliyor. Okullar açılıyor... 18 milyon öğrenci ders başı yapacak. Ayakkabıdan çantaya, kalemden silgiye pek çok şey yenilenecek. Çarşı Pazar Ekonomi’de Berfu Güven, alışverişin kalbi Mahmutpaşa’da okul ve kırtasiye alışverişinin nabzını tutacak. Çocukların okula nasıl hazırlanması gerektiğini eğitimci Üstün Dökmen anlatacak. Çarşı Pazar Ekonomi, Berfu Güven’in sunumuyla 3 Eylül Salı 22.15’te NTV’de.
NTV 04.09.2019 - 09:40| Son Güncelleme : 06.11.2019 - 17:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.