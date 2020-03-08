Check-up mı, risk taraması mı yaptırmak gerekli? (Yaşasın Hayat 7 Mart 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündeminde “sağlık riski analizi ve önemi” konuşuluyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu “Check-up mı, risk taraması mı yaptırmak gerekli? Düzenli sağlık riski araştırmasının önemi nedir?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile ‘Yaşasın Hayat’ her Cumartesi 19.15’te, her Pazar 12.15’te NTV’de.
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NTV 26.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 08.03.2020 - 09:38
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