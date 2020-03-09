Cilt hastalıkları belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 8 Mart 2020)

Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında Burcu Kaya, Üroonkoloji ve Robotik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı ile birlikte konunun uzmanlarıyla MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor.
Cilt hastalıkları belirtileri ve tedavi yöntemleri neler? Dermatolog Prof. Dr. Sibel Alper ve İç Hastalıkları ve Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu merak edilen soruları yanıtlayacak. En Sağlıklı Sohbetler, 23 Şubat Pazar 19.10’da NTV’de.

NTV 26.02.2020 - 13:00 | Son Güncelleme : 09.03.2020 - 09:54

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