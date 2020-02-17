Çin'de 'corona virüsü uygulaması' geliştirildi ... (Tekno Hayat 17 Şubat 2020)
Hastalığın yayılmasını engellemek için 'Close Contact Detector' ismi verilen bir sistem devreye alındı. Uygulama Çin'de vatandaşlara corona virüslü olduğu teşhis edilen kişilerin yakınlarında olup olmadığını söyleyecek. Uygulama Çin devleti, China Electronics Technology Group Corporation (CETC) ve sağlık ve ulaştırma sistemlerinden gelen veriler yardımıyla hayata geçirildi.
NTV 17.02.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 17.02.2020 - 17:09
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