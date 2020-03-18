Coldplay'in solistinden ev konseri (Gece Gündüz 17 Mart 2020)

Chris Martin'in Corona günlerinde hayranlarına evinden verdiği konser, virüs nedeniyle yapılan online kültürel etkinlikler, virüse yakalanan Hollywood ünlüleri, virüse karşı önlem alan sanatçılar ve dizi çekimlerine verilen virüs arası ile ilgili haberler Gece Gündüz'de.

NTV 18.03.2020 - 09:00 | Son Güncelleme : 18.03.2020 - 09:22

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