Coldplay'in solistinden ev konseri (Gece Gündüz 17 Mart 2020)
Chris Martin'in Corona günlerinde hayranlarına evinden verdiği konser, virüs nedeniyle yapılan online kültürel etkinlikler, virüse yakalanan Hollywood ünlüleri, virüse karşı önlem alan sanatçılar ve dizi çekimlerine verilen virüs arası ile ilgili haberler Gece Gündüz'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 18.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 18.03.2020 - 09:22
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.