Coronavirüs döneminde bayram ve bayramlaşma (Yaşasın Hayat 24 Mayıs 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündemini Ramazan Bayramı belirliyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu; “Coronavirüs döneminde bayram ve bayramlaşmanın anlam ve önemi nedir? Yeni normal nasıl olacak? Kontrollü sosyal hayatın sağlık kuralları neler?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” Pazar 11.15’te NTV’de.
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NTV 23.05.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 24.05.2020 - 11:50
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