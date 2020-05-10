Coronavirüs ile ilgili bugüne kadar neler öğrendik? (eN Sağlıklı Sohbetler 10 Mayıs 2020)

Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında konunun uzmanları eN Sağlıklı Sohbetler’de tartışıyor. Burcu Kaya soruyor, sağlığa dair merak ettiğiniz her şeyi uzmanlar yanıtlıyor.
Bu hafta programda, gündemi küresel salgın Coronavirüs belirliyor. Burcu Kaya’nın konukları; Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Çağlar Batman ve Ortodonti Uzmanı Dr. Ferdi Allaf. “Coronavirüs ile ilgili bugüne kadar neler öğrendik?”, “Virüsten nasıl korunmalıyız?”, “Kulak, burun ve boğazdan ağız sağlığına ne gibi önlemler almalıyız?” sorularının yanıtları bu hafta eN Sağlıklı Sohbetler’de. En Sağlıklı Sohbetler, 10 Mayıs Pazar 19.15’te NTV’de.

NTV 09.05.2020 - 20:00 | Son Güncelleme : 10.05.2020 - 22:06

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