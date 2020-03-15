Coronavirüs önlemleri neler olmalı? (Yaşasın Hayat 14 Mart 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı “Yaşasın Hayat”ta bu hafta gündem, “Coronavirüs hakkında her şey”... Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, “Coronavirüs önlemleri neler olmalı?”, “Virüslerden korunmak için neler yapmalı, nasıl beslenmeli?”, “El temizliğinden maske kullanımına kadar en etkili korunma yöntemleri neler?” sorularını yanıtlayacak. Melda Yücel Kocaalp ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile “Yaşasın Hayat” 19.15’te NTV’de.
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NTV 13.03.2020 - 12:00| Son Güncelleme : 15.03.2020 - 09:05
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