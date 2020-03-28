Coronavirüs testi nasıl yapılır, kimlere yapılmalı? (Yaşasın Hayat 28 Mart 2020)
Her hafta temel bir konu hakkında merak edilenlerin ele alındığı ‘Yaşasın Hayat’ta bu hafta sağlık gündemini yine küresel salgın coronavirüs belirliyor. Sağlıklı yaşam tüyolarının yer alacağı programda Prof. Dr. Osman Müftüoğlu "Virüsten korunmak için güvenli mesafe ve sosyal izolasyon neden çok önemli? Coronavirüs testi nasıl yapılır, kimlere yapılmalı? Coronavirüs hakkında bilinen doğrular ve yanlışlar neler? Güçlü bir bağışıklık virüsü yener mi? Coronavirüs stresi ile nasıl baş etmeli?" sorularını yanıtlayacak. Seda Öğretir ve Prof. Dr. Osman Müftüoğlu ile 'Yaşasın Hayat' Cumartesi 19.15'te, Pazar 12.15'te NTV’de.
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NTV 28.03.2020 - 22:00| Son Güncelleme : 28.03.2020 - 22:35
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