Coronavirüs'ten korunmak için neler yapabiliriz? (Ortak Gelecek 23 Mart 2020)
Daha yeşil, daha temiz, daha güzel bir dünya için... Ortak geleceğimize katkı sağlayacak tüm konular, Ilgaz Gürsoy'la her Pazartesi 10.25'te canlı yayınla NTV'de. Ortak Gelecek'te bu hafta, tüm dünyayı etkileyen koronavirüse karşı alabileceğimiz tedbirler ele alınıyor. Hastalıktan korunmak için neler yapabiliriz? Bağışıklığımızı nasıl güçlendiririz? Hangi besinler vücudumuzu daha güçlü kılar? Ilgaz Gürsoy’un hazırladığı Ortak Gelecek, 23 Mart Pazartesi 10.25’te NTV’de.
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NTV 23.03.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 24.03.2020 - 13:50
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