Coronavirüs'ten korunmanın en etkili yöntemleri neler? (eN Sağlıklı Sohbetler 19 Nisan 2020)
Daha doğru ve daha güzel bir yaşamın yöntemlerini, bilimsel araştırmalar ışığında konunun uzmanları MarlinPlus yapımcılığında hazırlanan eN Sağlıklı Sohbetler'de tartışıyor. Burcu Kaya soruyor, sağlığa dair merak ettiğiniz her şeyi uzmanlar yanıtlıyor. Bu hafta programın gündemini, küresel salgın belirliyor. Burcu Kaya'nın konuğu, Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül. "Coronavirüs ile ilgili bugüne kadar neler öğrendik, neyle karşı karşıyayız?", "Covid-19 tanısında kullanılan test metotları hangileri?", "Virüsten korunmanın en etkili yöntemleri neler?" sorularının yanıtları bu hafta eN Sağlıklı Sohbetler'de. En Sağlıklı Sohbetler, 19 Nisan Pazar 19.15'te NTV'de.
Abone ol
Paylaş
NTV 19.04.2020 - 20:00| Son Güncelleme : 20.04.2020 - 15:02
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.