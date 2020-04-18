CSO'dan ''Mavi Tuna Valsi'' sürprizi (Gece Gündüz 17 Nisan 2020)

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın hazırladığı ''Mavi Tuna Valsi'' özel kaydı ilk kez NTV'de yayınlandı. Ayrıca NTV'ye canlı yayınla konuk olan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, bakanlığın hazırladığı kültür sanat etkinliklerini anlattı.

NTV 18.04.2020 - 11:11 | Son Güncelleme : 18.04.2020 - 11:23

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