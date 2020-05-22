Demir Demirkan'dan canlı performans (Gece Gündüz 21 Mayıs 2020)
Türk rock müziğinin başarılı temsilcilerinden Demir Demirkan, ''Deli Hayaller'' isimli yepyeni şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Amerika'daki evinden NTV'ye bağlanan Demir Demirkan yeni şarkısını NTV'de canlı söyledi.
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NTV 22.05.2020 - 11:10| Son Güncelleme : 22.05.2020 - 11:26
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