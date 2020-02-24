Deniz ve kıyı koruma alanları (Ortak Gelecek 17 Şubat 2020)
Ortak Gelecek'ten merhaba, haftaya bu kez sahilden başlıyoruz. İstanbul'da Florya'dayız. Denizin kumsalla buluştuğu yerde. Menekşe plajı'nda. Bu hafta konumuz, "Deniz ve kıyı koruma alanları" işte bu kıyıları, doğal güzelliklerimizi, biyolojik çeşitliliğimizi korumak hepimizin görevi. Ilgaz Gürsoy’un hazırladığı Ortak Gelecek, 24 Şubat Pazartesi 10.25’te NTV’de.
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NTV 24.02.2020 - 11:00| Son Güncelleme : 24.02.2020 - 12:28
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