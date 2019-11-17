Denizli'den Hollanda'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 16 Kasım 2019)
Avrupa’dan Anadolu’ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye’nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa’nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa’dan Anadolu’ya her Pazar 09.15’te NTV’de. Ömer Vatanartıran’ın sunduğu programın ilk bölümünde, Denizli AB Bilgi Merkezi ve etkinlikleri ele alınıyor. Vatanartıran, horozdan bibere, zeybekten antik kentlere kentin olmazsa olmazlarını yerinde görüyor. Denizli’den Hollanda’ya uzanan programda, Pamukkale Üniversitesi’nden Leiden kentine giden bir öğrencinin Erasmus+ hikayesi de yer alıyor. Avrupa’dan Anadolu’ya, 17 Kasım Pazar 09.15’te NTV’de.
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