Depreme dayanıklı, güvenli yapılar nasıl olmalı? (Ortak Gelecek 3 Şubat 2020)
Daha yeşil, daha temiz, daha güzel bir dünya için... Ortak geleceğimize katkı sağlayacak tüm konular, Ilgaz Gürsoy'la her Pazartesi 10.25'te canlı yayınla NTV'de. Ortak geleceğimiz için depreme dayanıklı, güvenli yapılar nasıl olmalı? Binalar nerelere kurulmalı ve yapı güvenliği nasıl sağlanmalı? Ilgaz Gürsoy Ortak Gelecek’te, İTÜ İnşaat Fakültesi Yapı Laboratuvar’ından konuklarıyla canlı yayında olacak. Ilgaz Gürsoy’un hazırladığı Ortak Gelecek, 3 Şubat Pazartesi 10.25’te NTV’de.
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