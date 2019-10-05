Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan Gece Gündüz'de... (4 Ekim 2019)
Devlet Opera ve Balesi yeni sezonunda Aida, Kuğu Gölü, Sevil Berberi, Damdaki Kemancı gibi dünyaca ünlü eserin yanı sıra bu yıl izleyiciyi Göbeklitepe’nin tarihinde yolculuğa çıkaracak. DOB'un yeni sezonuna dair tüm detayları DOB Genel Müdürü Murat Karahan, 4 Ekim Cuma 17.30'da Gülay Afşar'ın sunduğu Gece Gündüz'de anlatacak.
NTV 05.10.2019 - 11:12| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:53
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