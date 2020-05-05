Dilek Hanif ile ustasından öğrendik: Erzurum'a özgü 'Ehram'ların hikayesi

Dilek Hanif ile Halkın Sanatı bu hafta Erzurum’da, kadınların soğuktan korunmak için kullandığı ve tamamen koyun yününden örülmüş geleneksel “Ehram”ların hikayesinin peşine düşüyor... Nakışlarla süslenen ve renkleriyle mesajlar veren geleneksel “Ehram”dan nasıl modern bir tasarım ürünü ortaya çıkacak?
Dilek Hanif’in sunduğu Halkın Sanatı, her Pazar NTV’de...

ntv.com.tr 05.05.2020 - 13:54 | Son Güncelleme : 05.05.2020 - 14:07

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