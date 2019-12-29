Diyarbakır'dan İspanya'ya... (Avrupa'dan Anadolu'ya 29 Aralık 2019)
Avrupa'dan Anadolu'ya yeniden başlıyor. Bu kez hedefte Türkiye'nin 10 farklı ilinde her kesimden gelen soru ve talebi yanıtlamaya hazır Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri ve Avrupa'nın dört bir yanına dağılmış Erasmus+ öğrencileri var. Avrupa'dan Anadolu'ya her Pazar 09.15'te NTV'de. Ömer Vatanartıran'ın sunduğu programın yeni bölümünde; Diyarbakır ve İspanya'nın Valencia şehri var. Diyarbakır'daki yolculuğuna On Gözlü Köprü'den başlayan Ömer Vatanartıran, ardından Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin etkinliklerini öğreniyor. İç Kale'den surlara kenti köşe bucak gezerek ünlü Diyarbakır burma kadayıfının nasıl Avrupa Birliği desteği aldığını üretim yerinde görüyor. Ardından rotasını İspanya'nın Valencia şehrine çevirerek Diyarbakır'dan gelen Erasmus+ öğrencisiyle buluşup Avrupa'da staj yapma yollarını öğreniyor. Valencia'nın ünlü Bilim ve Sanat Şehri'ni ziyeret eden Ömer Vatanartıran paella yemeyi de ihmal etmiyor. Avrupa'dan Anadolu'ya, 29 Aralık Pazar 09.15'te NTV'de.
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