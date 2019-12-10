Doğu Akdeniz mücadelesi... (Pasaport 9 Aralık 2019)
Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de. Zengin doğalgaz yatakları enerjinin ötesinde egemenlik sorununa dönüştü. Bölgede mücadele sürerken Türkiye ve Kuzey Kıbrıs geri adım atmıyor. Türkiye Doğu Akdeniz'deki girişimlere Libya atağı ile yanıt veriyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, küresel ve bölgesel güçlerin mücadele alanı haline gelen Doğu Akdeniz sorununun ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 9 Aralık Pazartesi 21.00'de NTV'de.
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