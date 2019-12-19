Down sendromlu genç parlamentoya girmek istiyor (Dünyanın Haberi 19 Aralık 2019)
ABD'de Kongrenin Temsilciler Meclisi kanadı Başkan Trump'ın azli yönünde karar verdi. NTV çok sayıda farklı başlıklar altında haberleri aktardı. Ama bunlar arasında biri Amerikalılar açısından hayli önemli ,epey duygusal bir konuşma hakkındaydı. Ülkenin toplumsal hafızasında hala değerli bir yer tutan Kennedy döneminin Başsavcısı Robert Kennedy'nin torunu Joseph Kennedy, Amerikan halkına, “Hiç kimsenin yasaların, hukukun üzerinde olmadığını”, çocuklarına yazdığı bir mektupla hatırlattı. Şili'de 2 aydır devam eden gösteriler artan kalabalıklarla devam ediyor. Polis yine göstericilerle çatıştı. Peru'da ise down sendromlu bir adayın parlamentoya girmek için verdiği mücadele, seçim kampanyası "Dünyanın Haberi"nde öne çıkan bir diğer haber başlığı. Ahmet Yeşiltepe’nin sunduğu "Dünyanın Haberi" az bilinenleri, manşetin gölgesinde kalmışları aktarmaya devam ediyor.
NTV 19.12.2019 - 17:06| Son Güncelleme : 19.12.2019 - 17:28
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