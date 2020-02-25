Dünya alarmda... (Pasaport 24 Şubat 2020)

Salgın Çin’de başladı, dünya diken üstünde. Vaka sayısıyla birlikte ölü sayısı da artıyor.  Dünyada uzmanlar zamana karşı yarışıyor... Çin’deki rakamlar virüsle ilgili ne söylüyor? Dünya ne tür bir riskle karşı karşıya? Mete Çubukçu ile Pasaport Corona virüsünün dünyadaki etkileri, yayılma hızı ve yeni tedbirleri ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 24 Şubat Pazartesi 21.00’de NTV’de.

NTV 25.02.2020 - 10:00 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 10:47

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