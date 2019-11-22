Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’nin tablosu (Hafta Biterken 22 Kasım 2019)
Geçen hafta ne konuşuldu, manşetlere ne çıktı... Haftanın görüntüleri, öne çıkan açıklamaları, satır arasında kalanlar... Haftanın geride bıraktıklarını Deniz Kilislioğlu ekrana taşıyor. Sokak protestolarının son adresi İran. Gösterilerin sebebi ekonomik mi? İran devrimi ile ilişkilendirilmesi ne kadar doğru? Ambargolar altında ezilen İran’da bardağı taşıran damla; Benzin zammı... 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’nin tablosu... İMDAT Derneği’nin çarpıcı raporunda satır arasında kalanlar neler? Instagram yeni bir uygulamaya gidiyor. Beğeni sayıları gizlenecek. Bu kararın arkasındaki gerekçe, Instagram yetkililerinin açıkladığı kadar masum mu? Ekonomik kaygılar var mı? Psikolojik olarak insanları nasıl etkileyecek? VAR tartışması bu kez Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarıyla yeniden gündemde. Hakemler ne yapmalı? Protokol ne diyor? Hafta Biterken, her Cuma saat 16.15'te NTV'de...
NTV 22.11.2019 - 17:12| Son Güncelleme : 23.11.2019 - 09:08
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