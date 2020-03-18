Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı (Dünyanın Haberi 13 Mart 2020)
Dünyanın gündemi yeni tip Coronavirüs ve yol açtığı küresel salgın; yani pandemi... Elbette hemen her ülke ürettiği ulusal çözüm yollarıyla "derde deva" olma çabasında... Ama herkesin gözü müjdeli bir haberde; yani, aşı müjdesinde... ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam Türkiye saatiyle 19:30'da düzenleyeceği basın toplantısında bu yönde bir haber verme ihtimalinden söz ediliyor. Salgının merkez üssü ise Çin'den artık kıta Avrupasına kaymış durumda. Son bilgiler ve sıcak gelişmeler... Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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