Dünya genelinde vaka sayısı hızla yükseliyor (Dünyanın Haberi 20 Mart 2020)
Dünyanın gündemi, yeni tip coronavirüs salgını. Yani pandemi; küresel salgın. Dünya genelinde vaka sayısı hızla yükseliyor. Toplam vaka sayısı 250 bin'i aştı. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 20.03.2020 - 19:13| Son Güncelleme : 20.03.2020 - 19:25
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