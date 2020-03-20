Dünya genelinde vaka sayısı hızla yükseliyor (Dünyanın Haberi 20 Mart 2020)

Dünyanın gündemi, yeni tip coronavirüs salgını. Yani pandemi; küresel salgın. Dünya genelinde vaka sayısı hızla yükseliyor. Toplam vaka sayısı 250 bin'i aştı. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.

NTV 20.03.2020 - 19:13 | Son Güncelleme : 20.03.2020 - 19:25

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