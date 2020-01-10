Dünya savaşın eşiğinden döndü (Hafta Biterken 10 Ocak 2020)
ABD, İran'ın en önemli generalini öldürdü. İran'dan beklenen cevap 5 gün sonra geldi. Hem de Kasım Süleymani toprağa verilmeden hemen önce. Onun gömüldüğü yerden füzeler ateşlendi. İran, Irak'ta ABD üslerini vurdu. ABD başkanı "Kaybımız yok" dedi.. Tansiyonu düşürdü.. Dünya savaşın kıyısından döndü.. Ama İran'a yeni yaptırımlar yolda.. Washington-Tahran hattına bakacağız.. İran ABD'yi vururken, Rus Lider Vladimir Putin Türkiye'deydi. TürkAkım projesinde vana açıldı. Ama bu ziyaretten çıkan en önemli sonuç Libya içindi.. Türkiye ve Rusya, 12 Ocak'ta tarafları ateşkese çağırdı.. Halife Hafter güçleri bu çağrıya uyacak mı? Avusturalya son başlığımız.. Kıta ülkesi,, tarihinin en büyük yangınıyla boğuşuyor... Küresel ısınma sonucu yaşanan kuraklık sonucu çıkan yangınlar bunlar.. Halk aylardır devam eden yangınların acısını yaşarken, bir taraftan da öfkesinin odağına başbakanı aldı.. Başbakan Scott Marrison neden hedefte cevabı programda... Hafta biterken başlıyor..
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