Dünyanın en küçük telefonu görücüye çıktı (Tekno Hayat 20 Ocak 2020)

FAST teleskobu göreve başladı. Dünyanın en küçük telefonu Zanco Tiny T2 oldu. NASA'NIN zorlu programını başarı ile bitiren 13 astronot adayı mezun oldu ve  Mars ve Ay görevleri için ilk adımı attı. Etiyopya ilk uydusunı fırlattı. Japon milyarder Yusaku Maezawa ay seyahati için yanına kız arkadaş arıyor. Bu haberler ve daha fazlası Buse Yıldırım'ın sunduğu Tekno Hayat’ta.

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