Coronavirüs'ün sosyal, ekonomik ve siyasi etkileri... (Dünyanın Haberi 12 Mart 2020)
Dünyanın gündemini bir pandemi, yani küresel nitelikte bir salgın oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Covid-19" adı verilen "yeni tür Coronavirüs salgını" dünyanın en ücra köşelerine bile ulaştı. Virüsün yol açtığı sosyal, ekonomik, hatta siyasi ve elbette kültürel etkilere de dikkat çeken haberler... Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 12.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 12.03.2020 - 17:19
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