İran'da "Sokağa çıkmayın" uyarısı (Dünyanın Haberi 25 Şubat 2020)
Corovavirüs hakkında son rakamlar korkutucu ve endişe uyandıran bir hızla artıyor. Ama teşhis ve tedavi konusunda da yükselen bir ivmeyle olumlu rakamlar geldiğini görüyoruz. Yani, umut için kapı açık... Lakin, belirli yaş gruplarında, özellikle 50 yaş üstü ve bağışıklık sisteminde sorunları bulunan kişilerde virüsün yol açtığı tahribat epey tehlikeli bir düzeyde gerçekleşiyor. Hatta ölümle sonuçlanabilecek etkileri yüzünden, bu tip Coronavirüs tehdidine karşı ciddi önlemler almak gerekiyor. Bu nedenle, "gerekli önlemleri "doğru şekilde alıp "uygulamadığı" iddia edilen İran'a yakından bakacağız.
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NTV 25.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 25.02.2020 - 17:03
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