Hayata basketbolla tutundu (Dünyanın Haberi 26 Şubat 2020)
Coronavirüs salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Küresel yayılma hızı yavaş olsa da, virüs salgını özellikle altyapı sorunu yaşayan ülkelerde paniğe yolaçıyor. Irak bu ülkelerden biri... Türkmen nüfusunun yoğun olarak yaşadığı Kerkük'e gideceğiz ve son bilgileri alacağız. Tüm olumsuzluklara rağmen muazzam bir mücadele hırsıyla hayata tutunan insanların öyküleri ilham veriyor. İşte o öykülerden biri, Afganistan'dan...
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NTV 26.02.2020 - 16:00| Son Güncelleme : 26.02.2020 - 17:23
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