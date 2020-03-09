İdlib'in kuzeyindeki dünya mirası Babiska (Dünyanın Haberi 9 Mart 2020)
Suriye'de İdlib'in merkezi ve çevresinde ilgi uyandıracak bir tarih turu... "Dünya Kadınlar Günü" yeryüzünde en ücra köşelerde etkinliklerle kutlandı. Dünyanın en tehlikeli işlerinden birini yapan itfaiyeciler için yeni bir cihaz geliştirildi. Ahmet Yeşiltepe ile Dünyanın Haberi, hafta içi her gün saat 16.30'da NTV'de.
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NTV 09.03.2020 - 17:00| Son Güncelleme : 09.03.2020 - 17:26
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