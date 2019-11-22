Dünyanın ilk kadın kora virtüözü Sona Jobarteh NTV'de (Gece Gündüz 21 Kasım 2019)
Dünyanın ilk kadın kora virtüözü olan, Gambia asıllı İngiliz müzisyen Sona Jobarteh, 21 Kasım Perşembe akşamı akustik Batı Afrika müziği ve Manding tarzında şarkıların yer aldığı, performansını İş Sanat'ta sergileyecek. Sanatçı konserden sadece saatler önce 21 Kasım Perşembe 17.30’da Gece Gündüz'de Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacak.
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