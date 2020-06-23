Dünyanın salgınla imtihanı (Pasaport 22 Haziran 2020)
Coronavirüs'ün ortaya çıktığı Aralık ayında, dünya yeni tip virüsten haberdar değildi. Salgın dünyayı kısa sürede değiştirdi. Çin, neden suçlandı? Dünya Sağlık Örgütü neden eleştirildi? Gelişmiş ülkelerin sağlık sistemleri neden iflas etti? Mete Çubukçu ile Pasaport, salgının 6. ayında dünyada virüsün etkisini ve bundan sonrasını ele alıyor. Mete Çubukçu ile Pasaport, 22 Haziran Pazartesi 21.00’de NTV’de.
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NTV 23.06.2020 - 09:00| Son Güncelleme : 23.06.2020 - 09:12
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