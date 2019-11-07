Ediz Hun ilk kez tiyatro sahnesinde... (Gece Gündüz 6 Kasım 2019)
Ediz Hun'u tiyatro sahnesine çıkaran "On Küçük Zenci" oyununun ekibi NTV'ye geliyor. Agatha Christie'nin sevilen romanı "On Küçük Zenci"nin tiyatro uyarlaması seyircisiyle buluşuyor. Yeşilçam'ın usta aktörü Ediz Hun'un da oyuncu kadrosunda yer aldığı "On Küçük Zenci"ye dair tüm detaylar Gece Gündüz'de konuşulacak. Ediz Hun, Ali İl ve Pelin Turacı'nın Gülay Afşar'ın sorularını yanıtlayacağı Gece Gündüz, 6 Kasım Çarşamba 17.30'da NTV'de.
NTV 07.11.2019 - 09:25| Son Güncelleme : 13.11.2019 - 16:31
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