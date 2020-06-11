Efsane dizi Star TV'ye dönüyor (Gece Gündüz 10 Haziran 2020)
90'lı yıllara damga vuran ve en çok izlenen komedi programlarının başında gelen "Bir Demet Tiyatro", ekranlara geri dönüyor. Tiyatro sahnesinden ekranlara uzanan mizah programlarının öncüsü olan yapım, 13 Haziran'da ilk bölümünden itibaren Star TV'de izleyiciyle buluşacak. Ajda Pekkan'dan İstanbul konseri, Matrix efsanesi 4. filmiyle dönüyor. Bu haberler ve daha fazlası Gece Gündüz'de.
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NTV 11.06.2020 - 11:39| Son Güncelleme : 11.06.2020 - 11:52
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